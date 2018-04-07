Yok artık! Bu nasıl kaçar Cavani...
PSG'nin Saint Etienne ile oynadığı ve 1-1 tamamlanan maçta golcü oyuncu Edinson Cavani inanılmaz bir gol kaçırdı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde kaçan bu pozisyon adeta saç baş yoldurtan cinstendi..
PSG ŞAMPİYONLUĞU 1 HAFTA ERTELEDİ!
Fransa Ligue 1'de açık ara liderliğini sürdüren Paris-Saint Germen, Saint Etienne deplasmanına şampiyonluğunu ilan etmek için çıktı. Ligin 32. hafta maçında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda ligde şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip olan PSG, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak bu ihtimali gelecek haftaya bıraktı. Maçta ev sahibi ekibin golünü 17. dakikada Remy Cabella kaydederken, PSG'ye 1 puanı kazandıran gol ise 90. dakikada Mathieu Debuchy'nin kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.
EVERTON DERBİDE LIVERPOOL'U YENEMEDİ!
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Everton ve Liverpool Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi. Cenk Tosun'un son dakikalarda kaçırdığı gol maçın dönüm noktalarından oldu. Goodison Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun mücadelede 90 dakika forma giydi. Tosun, 87. dakikada golle burun buruna geldi. Yıldız santrforun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. Liverpool 67 puanla, Everton ise 41 puanla haftayı kapadı.
HANNOVER SAHASINDA WERDER BREMEN'İ DEVİRDİ!
Almanya Bundesliga'da 29. haftanın açılış maçında kazanan Hannover 96 oldu. Sahasında Werder Bremen'i ağırlayan Hannover, 17. dakikada Martin Harnik ve 42'de Felix Klaus'un golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. 74. dakikada Ishak Belfodil'in golüyle skor 2-1'e gelirken, kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Hannover puanını 35 yaptı, Werder Bremen ise 36 puanda kaldı.