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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Videolar>Van Persie coştu bir kere! Hollanda'yı sallıyor... İZLE
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Van Persie coştu bir kere! Hollanda'yı sallıyor... İZLE

Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında Heracles ile karşılaşan Feyenoord, Robin van Persie'nin 59. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti. RVP ise Feyenoord ile çıktığı 2. maçı da boş geçmedi.

BORUSSİA DORTMUND'DAN KRİTİK GALİBİYET (ÖZET)

Bundesliga'nın 23. haftasında Mönchengladbach'a konuk olan Borussia Dortmund, Marco Reus'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Dortmund yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken puanını da 40 yaptı.

 

PSG'DEN GOL YAĞMURU! (ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 26.haftasında PSG sahasında Strasbourg’u konuk etti. Parc des Princes’de oynanan mücadelede gülen taraf 5-2’lik skorla ev sahibi takım oldu. Strasbourg'un gollerini Jean-Eudes Aholou ve Stephane Bahoken kaydetti. PSG'yi galibiyete taşıyan goller ise Julian Draxler, Neymar Angel Di Maria, ve Edinson Cavani kaydetti. Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Strasbourg ise 30 puanla 14. sırada kaldı.

 

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH DOLU DİZGİN! 10'DA 10...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın salı günü oynayacağı rakibi Bayern Münih, Bundesliga 23. haftasında Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek son 10 maçında 10. galibiyeti aldı. Wolfsburg'u maçta öne geçiren gol, 8. dakikada Yunus Mallı'nın ortasında Didavi'nin kafa vuruşuyla geldi. Mücadelenin 53. dakikasında ise penaltı kazanan Bayern Münih atıştan yararlanamadı. Topun başına geçen Robben, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Robben'in sağ ayağıyla yaptığı ortayı Sandro Wagner düzgün bir kafa vuruşuyla tamamladı. Bayern Münih'e galibiyet sayısını ise oyuna sonradan giren Lewandowski 90'da penaltıdan getirdi. Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bundesliga en çok berabere kalan takım olan Wolfsburg ise 24 puanda kaldı.

 

MONACO FARKLI KAZANDI! (ÖZET)

10 maçtır yenilmeyen Monaco Dijon engelini de rahat geçti. Keita Balde ile 13. dakikada öne geçen Monaco'da; 69. dakikada da Fabinho sahne aldı ve penaltı golü ile skoru 2-0'a getirdi. 87. dakikada ağları havalandıran Rony Lopes farkı 3'e çıkardı. Maçta son golü ise uzatma dakikalarında Kamil Glik söyledi. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 4-0'lık sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti. Son iki maçı kazanan Dijon ise sahadan puansız ayrıldı 31 puan ile haftayı kapattı.

GÜNCELLENME
YAYIN19.02.2018 - 15:08
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Oynatma Listesi
00:35Van Persie attı, Feyenoord kazandı!
02:12Borussia Dortmund'dan kritik galibiyet (ÖZET)
01:56PSG - Strasbourg (ÖZET)
03:35Bayern Münih 10'da 10 yaptı! (ÖZET)
01:38Monaco'dan gol yağmuru! (ÖZET)

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