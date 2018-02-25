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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Spor Videoları>Son sözü krallar söyler! Kane'den müthiş son...
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Son sözü krallar söyler! Kane'den müthiş son...

Avrupa'da bu hafta sonuna damga vuran maçlarda birbirinden ilginç sonuçlar alındı. İşte hafta sonuna damga vuran maçlardan detaylar...

SON SÖZÜ KRALLAR SÖYLER!

Premier Lig'de Crystal Palace'a konuk olan Tottenham, çok sayıda pozisyonu cömertçe harcadığı maçta 3 puanı son anlarda kazandı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Harry Kane, takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Bu sonucun ardından Tottenham puanını 53'e yükseltti.

 

MANCHESTER UNITED CHELSEA'Yİ PARÇALADI!

Premier Lig'de haftanın dev maçında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Dev mücadelede geriye düşen United, sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Chelsea'de 32. dakikada Hazard'ın nefis pasıyla topla buluşan Willian, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. Ev sahibi United ise 7 dakika sonra Lukaku ile bu gole cevap verdi ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın 75. dakikasında Lukaku'nun ortasında topu kafayla ağlara yollayan Lingard, United'ı maçta 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Manchester United sahasında Chelsea'yi 2-1 ile geçti. Kırmızı Şeytanlar puanını 59 yaparken, haftayı 2. sırada tamamladı. Chelsea ise 53 puanla 5. sırada yer aldı.

 

TAYFUN KORKUT STUTTGART'I ŞAHA KALDIRDI!

Bundesliga'da Tayfun Korkut'un göreve gelmesiyle yükselişe geçen Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt engelini de aşmayı başardı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Erik Thommy, ev sahibi takıma 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Stuttgart maçtan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Tayfun Korkut ise yeni takımıyla son 4 maçta 10 puan topladı. Deneyimli teknik adam yükselişiyle Almanya'da gündem oldu.

 

SALAH YİNE REKOR KIRDI, LİVERPOOL KAZANDI!

Premier Lig'de son haftaların formda takımlarından Liverpool, sahasında West Ham United ile karşılaştı. Kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik zaferle ayrılarak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ev sahibi takıma farklı galibiyeti getiren goller Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane'den geldi. Konuk West Ham'ın tek golünü ise Michail Antonio kaydetti. Liverpool bu galibiyetle puanını 57 yaptı. Mısır'lı yıldız Salah ise premier Lig'de bir sezonda sol ayağıyla 20 gol atan ilk oyuncu oldu. Salah'ın Liverpool formasıyla bu sezon ligde 23 golü bulunuyor...

 

CENK TOSUN SON SANİYEDE KAÇIRDI!

Premier Lig'de gecenin önemli maçında Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda Watford ile karşılaştı. Milli futbolcumuz maça 57. dakikada dahil oldu. Ev sahibi takım 79. dakikada Troy Deeney ile maçta 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Everton rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Bu atakların en sonuncusunda son dakikada ise Milli futbolcumuz Cenk Tosun inanılmaz bir gol kaçırdı. Cenk, aut çizgisi içerisinden yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başaramadı ve Everton maçtan puansız ayrıldı. İşte o anlar...

 

MONACO 2 FARKI KORUYAMADI!

Fransa Ligue 1'de lider PSG'nin oldukça gerisinde kalan son şampiyon Monaco, Toulouse deplasmanında da puan kaybetti. Monaco 3-1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Maçta Monaco'nun gollerini Rony Lopes (2) ve Stevan Jovetic kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Ibrahim Sangare, Andy Delort ve Yaya Sanogo'dan geldi.

 

BAYERN MÜNİH'E EVİNDE ŞOK!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki rakibi Bayern Münih, hurriyet.com.tr ve Spor Arena'nın canlı yayınladığı mücadelede sahasında Hertha Berlin 0-0 berabere kaldı. Allianz Arena'da oynanan mücadelede iki takımda aradığı golü bulamayınca maç başladığı gibi berabere bitti. Bundesliga'da 10 maçtır üst üste kazanan Bayern Münih 10 haftanın ardından berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 60 yapıp liderliğini sürdürürken, Hertha Berlin de puanını 31'e yükseltti.

 

LEİCESTER VE STOKE PUANLARI PAYLAŞTI!

Premier Lig'de 28. hafta heyecanı Leicester City - Stoke City maçıyla başladı. Mücadelede konuk Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri ile maçta 1-0 öne geçti. İlk devre konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 70. dakika oynanırken Stoke City kalecisi Jack Butland büyük bir hata yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1 Ev sahibi Leicester City maçta direkleri geçemedi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaraylı eski oyuncu Badou Ndiaye, maçta 90 dakika forma girdi.

 

YUNUS MALLI WOLFSBURG'U 3 PUANDAN ETTİ!

Bundesliga'da 24. hafta Mainz - Wolfsburg maçıyla başladı. Konuk takım maçın hemen başında 4. dakikada Josip Brekalo ile mücadelede 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt ise ilk yarı bitmeden geldi. Ev sahibi takım 44. dakikada Muto Yoshinori ile maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. Maçın ikinci yarısında ise Milli futbolcumuz Yunus Mallı, karşı karşıya bir pozisyonu değerlendiremedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Mainz puanını 24'e, Wolfsburg ise 25'e yükseltti.

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03:59Son sözü krallar söyler! Kane'den müthiş son...
04:24Haftanın maçı 'Mavi' başladı, 'Kırmızı' bitti!
02:12Tayfun Korkut yeni takımıyla destan yazıyor! İZLE
04:13Liverpool dolu dizgin! Salah yine sahnede... (ÖZET)
01:14Cenk Tosun kaçırdı, Everton yıkıldı!
01:49Monaco 2 farkı koruyamadı! (ÖZET)
04:12Bayern Münih'e evinde şok! (ÖZET)
03:12Leicester ve Stoke puanları paylaştı! (ÖZET)
02:12Yunus Mallı karşı karşıya kaçırdı, Wolfsburg 3 puanı alamadı! (ÖZET)

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