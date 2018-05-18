Şampiyonluk için geri sayım! Flaş sözler...
"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son hafta öncesi Fenerbahçe'deki gelişmelerle sizlerleyiz... Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, sarı-lacivertli camiadaki olası şampiyonluk ihitimalini değerlendirdi. Ercanlar, Camiadan-Samandıra'ya Atiker Konyaspor maçı öncesi gelişmeleri böyle yorumladı.
"GALATASARAY ŞAMPİYON OLURSA TÜRK TELEKOM STADYUMU PAZAR GÜNÜ…"
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da tüm gözler deplasmanda oynanacak Göztepe maçına çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılı takım maçtan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı ve şampiyon olunması durumunda, Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapılacağını aktardı. İşte Cimbom'daki son gelişmeler...
"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK ŞANSI %25"
Süper Lig'de mutlu sona kim ulaşacak? 34. haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve 3. sırada sırada giren Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansını yazarımız Kenan Başaran değerlendirdi. İşte Başaran'dan Başakşehir yorumu...