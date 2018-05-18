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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Spor Videoları>Şampiyonluk için geri sayım! Flaş sözler...
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Şampiyonluk için geri sayım! Flaş sözler...

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu 34. hafta maçları ile tamamlanıyor. Şampiyonluk potasında olan lider Galatasaray, 2. sıradaki Fenerbahçe ve 3. sıradaki Medipol Başakşehir'deki son gelişmeleri sizler için değerlendirdik. İşte muhabirlerimizin şampiyonluk yolundaki izlenimleri...

 

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son hafta öncesi Fenerbahçe'deki gelişmelerle sizlerleyiz... Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, sarı-lacivertli camiadaki olası şampiyonluk ihitimalini değerlendirdi. Ercanlar, Camiadan-Samandıra'ya Atiker Konyaspor maçı öncesi gelişmeleri böyle yorumladı.

 

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLURSA TÜRK TELEKOM STADYUMU PAZAR GÜNÜ…"

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da tüm gözler deplasmanda oynanacak Göztepe maçına çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılı takım maçtan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı ve şampiyon olunması durumunda, Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapılacağını aktardı. İşte Cimbom'daki son gelişmeler...

 

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK ŞANSI %25"

Süper Lig'de mutlu sona kim ulaşacak? 34. haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve 3. sırada sırada giren Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansını yazarımız Kenan Başaran değerlendirdi. İşte Başaran'dan Başakşehir yorumu...

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01:35"Olası bir şampiyonluk durumunda boş tribünler..."
01:29Cimbom'da Göztepe maçı öncesi önemli gelişmeler!
01:23"Şampiyonluk şansları %25"

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