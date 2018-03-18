Salah'ı kimse durduramıyor! Tam 5 gol... İZLE
MOHAMED SALAH BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR!
Premier Lig'de 31. hafta maçında Anfield'da Watford'u ağırlayan Liverpool, Salah'ın efsane performansıyla maçtan 5-0 galip ayrıldı. 4 gol ve 1 asistle maça damga vuran Mısır'lı oyuncu, 4, 43, 77 ve 85. dakikalarda harika goller attı. Yıldız oyuncu 49. dakikada ise Roberto Firmino'ya müthiş bir asist yaptı. Salah bu sezon 30. maçında 28. golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool puanını 63 yaptı, Watford ise 36 puanda kaldı.
CENK TOSUN EVERTON'I SIRTLIYOR!
Premier Lig 31. hafta mücadelesinde Everton deplasmanda Stoke City'i Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Britannia Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 30'uncu dakikasında ev sahibi ekip, Charlie Adam'ın Wayne Rooney'e yaptığı müdahalenin ardından 10 kişi kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısında fırtına gibi esen milli oyuncumuz Cenk Tosun 69'uncu dakikada Everton'ı 1-0 öne geçiren gole imza attı. Stoke City bu gole 77'nci dakikada Maxim Choupo-Moting ile yanıt verirken, mücadelenin 83'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, yeniden takımını öne geçirmeyi başardı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti: 1-2. Golcü futbolcu bu maçta attığı 2 golle son 3 Premier Lig maçında 4 gol kaydetti. Bu sonuçla birlikte Everton puanını 40'a yükseltirken, Stoke City 27 puanda kaldı.
WERDER BREMEN RAHAT KAZANDI!
Bundesliga 27. hafta maçında Werder Bremen deplasmanda Augsburg'u 3-1 ile geçti. Konuk takım 5 ve 40. dakikalarda Ishak Belfodil'in 2 golü ile ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. 63. dakikada Rani Khedira ile farkı 1'e indiren ev sahibi Augsburg, 82. dakikada Max Kruse'nin golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Werder Bremen maçtan 3-1 galip ayrıldı. Konuk takım bu sonuçla puanını 33 yaptı, ev sahini Augsburg ise 35 puanda kaldı.
MARİO GOMES VE TAYFUN KORKUT ŞOV SÜRÜYOR!
Bundesliga'da Tayfun Korkut şov sürüyor. Ligin 27. hafta açılış maçında Freiburg'a konuk olan Stuttgart, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İşte maçtan detaylar; Mücadeleye fırtına gibi giren Stuttgart, 4. dakikada Mario Gomez ile maçta 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlanırken 53 dakikada Freiburg'lu Nils Petersen harika gole imza attı ve karşılaşmaya denge geldi. Ancak maçta son sözü söyleyen yine Mario Gomez oldu. Stuttgart, Tayfun Korkut ile alt sıralardan kurtulup hıza yükselişine devam etti ve puanını 37'ye çıkardı.
MONACO EVİNDE KRAL!
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında son şampiyon Monaco sahasında Lille ile karşılaştı. Ev sahibi takım 16. dakikada Lebo Mothiba ile maçta 1-0 geriye düştü. Monaco'nun bu gole cevabı ise 43. dakikada Rony Lopes ile geldi. İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlanırken, 61 dakikada sahneye çıkan Stevan Jovetic ile maçta 2-1 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Monaco mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takım bu sonuçla haftayı 2. sırada ve 66 puanla tamamladı. Son şampiyon ayrıca yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.