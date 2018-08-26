Salah attı, Liverpool rahat kazandı!
SALAH LIVERPOOL'U ZİRVEYE TAŞIDI!
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı. "Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.
SON ŞAMPİYON CITY DİREKLERİ GEÇEMEDİ!
Premier League'in 3. haftasında Wolverhampton ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon City, deplasmandan bir puanla dönerken, maça hakem kararları damga vurdu. Maçta goller 57. dakikada Willy Boly ve 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Maçın son saniyelerinde 90+5'te kendisine yapılan faul sonrasında ceza sahasının hemen sol çaprazında kazanılan frikikte topun başına geçen Aguero, topu direğe nişanladı ve mücadele 1-1 sona erdi.
ARSENAL DERBİDE RAHAT KAZANDI!
Premier Lig'de ilk iki haftanın kaybeden iki takımı olan Arsenal ile West Ham'ın mücadelesinde gülen taraf Gunners'lar oldu. Emirates'teki karşılaşmada ilk golü bulan konuk takım oldu. Anderson ile yaptığı ikili oyun sonrası Arnautovic'in şutu ağlara gitti. Arsenal bu gole 5 dakika sonra Nacho ile cevap verdi. 2. yarıda baskısını iyice artıran ev sahibi takım, 71. dakikada Diop'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Son dakikada Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Wellbeck skoru belirledi: ve Arsenal maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla Arsenal ilk galibiyetini alırken, West Ham 3. haftayı da puansız kapattı.