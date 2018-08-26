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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Salah attı, Liverpool rahat kazandı!
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FUTBOL

Salah attı, Liverpool rahat kazandı!

Premier Lig'de düne damga vuran maç özetleriyle karşınızdayız...

SALAH LIVERPOOL'U ZİRVEYE TAŞIDI!

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı. "Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.

 

SON ŞAMPİYON CITY DİREKLERİ GEÇEMEDİ!

Premier League'in 3. haftasında Wolverhampton ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon City, deplasmandan bir puanla dönerken, maça hakem kararları damga vurdu. Maçta goller 57. dakikada Willy Boly ve 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Maçın son saniyelerinde 90+5'te kendisine yapılan faul sonrasında ceza sahasının hemen sol çaprazında kazanılan frikikte topun başına geçen Aguero, topu direğe nişanladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

 

ARSENAL DERBİDE RAHAT KAZANDI!

Premier Lig'de ilk iki haftanın kaybeden iki takımı olan Arsenal ile West Ham'ın mücadelesinde gülen taraf Gunners'lar oldu. Emirates'teki karşılaşmada ilk golü bulan konuk takım oldu. Anderson ile yaptığı ikili oyun sonrası Arnautovic'in şutu ağlara gitti. Arsenal bu gole 5 dakika sonra Nacho ile cevap verdi. 2. yarıda baskısını iyice artıran ev sahibi takım, 71. dakikada Diop'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Son dakikada Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Wellbeck skoru belirledi: ve Arsenal maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla Arsenal ilk galibiyetini alırken, West Ham 3. haftayı da puansız kapattı.

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03:29Liverpool 1-0 Brighton (ÖZET)
04:30Wolverhampton 1-1 Manchester City (ÖZET)
05:03Arsenal 3-1 West Ham United (ÖZET)

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