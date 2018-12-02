Premier Lig alev aldı! Yok böyle maç...
MÜTHİŞ DERBİDE ZAFER ARSENAL'İN!
Premier Lig'de Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı 4-2 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham, 30. dakikada Eric Dier ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham'ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi.
MERSEYSIDE KIRMIZI!
Premier Lig'de oynanan Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 1-0 mağlup etti. Liverpool, karşılaşmanın 90+6. dakikasında ilginç bir gole imza attı. Virgil van Dijk'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direğin üzerinde iki kez seken top, Divock Origi'nin önüne düştü. Origi, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Everton'da yedekler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelede forma giymedi. Bu sonuçla Liverpool, puanını 36 yaparak lider Manchester City ile arasındaki farkı yeniden iki puana indirdi. Üç maç sonra kaybeden Everton ise 22 puanla 6. sırada kaldı.
MANU KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYEMİYOR!
Jose Mourinho'nun takımı Manchester United, deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 14. hafta mücadelesine hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 13. dakikada Stuart Armstrong, 20. dakikada Cedric Soares'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, 33. dakikada Romelu Lukaku, 39. dakikada ise Ander Herrera'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Ligde son 3 maçında sadece 2 puan toplayabilen Manchester United, 22 puanla 7'nci, Southampton ise 9 puanla 18'inci sırada yer aldı.
CITY NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR!
Premier Lig'in lideri Manchester City, sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. City, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bournemouth, 44. dakikada Callum Wilson'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 57. dakikada Raheem Sterling ve 79. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Puanını 38'e çıkaran Manchester City, bu haftayı da lider tamamlarken, Bournemouth ise 20 puanla 9. sırada kaldı.
CHELSEA EVİNDE RAHAT KAZANDI!
Premier Lig'in dibine demir atan Fulham, takımın başına Claudio Ranieri'yi getirmiş ve ilk maçında kazanmıştı. Stamford Bridge deplasmanında ise Chelsea'ye diş geçiremediler, Maviler maçı 2-0'lık rahat skorla kazandı. Maçın gollerini 4. dakikada Pedro ve 82. dakikada ise Ruben Loftus-Cheek attı. 2 haftadır kazanamayan Chelsea, evinde kazanıp zirveden daha fazla uzaklaşmadı.
CARDIFF GERİDEN GELİP KAZANDI!
Premier Lig'de haftanın açılış mücadelesi Cardiff City ve Wolverhampton arasında oynandı. Ev sahibi takım 18. dakikada Matt Doherty 1-0 öne geçti. Wolverhampton 65. dakikada Aron Gunnarsson attığı golle maçta beraberliği yakaladı. 77'de Cardiff City futbolcusu Junior Hoilett, takımını maçta 2-1 öne geçirdi.