« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Lezizz >Lezizz Videoları>Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından benzersiz lezzetler...
Oynatma Listesi
LEZİZZ VİDEOLARI

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından benzersiz lezzetler...

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından benzersiz lezzetler...
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
01:05Hatay’ın gizli kalmış tatlısı: Hünkar külahı
01:54Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti "arabaşı"
01:05Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"
02:48Turistlerin vazgeçemediği lezzet: Sebzeli Bodrum döneri
03:17Osmanlı sarayının lezzetini dört kuşaktır Bafra'da yaşatıyorlar
01:35Mağaradan gelen lezzet: Divle Obruk Peyniri
02:13Adının hikayesi çok ilginç: Dualı değil 'duvalı' tatlı
03:25"Süt Şekeri" tatlısına belediye desteği
01:4024 ayar altından pizzanın lezzeti...

Bunları da beğenebilirsiniz

00:47
Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın
00:25
Kungfucu katil zanlısının 3. cinayeti ortaya çıktı
06:38
2.Sayfa’da neler oluyor?
02:51
Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü
01:02
Hatay'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
00:59
Aynı gün ölen yaşlı çift toprağa verildi
01:53
Arkadaşına dehşeti yaşattı
00:43
İnşaat işçisi 12’nci kattan düşerek hayatını kaybetti
01:12
1915 Çanakkale köprüsü kule kesonu denizle buluştu
01:35
Güvenli buldukları kuyumcu, altın ve paralarla sır oldu
01:33
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar
03:27
MHP lideri Bahçeli'den "Güvenli Bölge" açıklaması
01:00
4 saatte 50 işyerini soymuşlar 'Tadilat var zannederler' deyip soydular
00:52
Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu
00:18
Fransa'daki bir üniversitede patlama meydana geldi