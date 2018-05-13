Ne yaptın sen Guardiola! İnanılmazı başardılar...
İNANILMAZI BAŞARDILAR! TAM 100 PUAN...
Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı Gabriel Jesus'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yenerek bir ilke imza attı. Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu. City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.
SALAH KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI!
Premier Lig'de sezonun kapanış haftasında Liverpool sahasında Brighton & Hove Albion'ı 4-0 ile geçti. Mısırlı oyuncu Muhammed Salah, maçın 26. dakikasında attığı golle, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu oldu. Maçtaki diğer golleri ise 40'ta Lovren, 53'te Solanke ve 85'te Robertson kaydetti. Liverpool sezonu 75 puanla 4. sırada bitirdi. Brighton & Hove Albion ise 40 puanla 15. sırada sezonu noktaladı.
22 YILLIK SERÜVEN SON BULDU!
Premier Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. Manchester City'nin zirvede tamamladığı sezonda, 22 yıllık Arsene Wenger macerası da son buldu. Huddersfield Town deplasmanına çıkan Arsenal, deneyimli hocasına 3 puanla veda etti. 1-0 biten maçta tek gol 38. dakikada Pierre Aubameyang'tan geldi. Arsenal bu galibiyetle sezonu 6. sırada ve 63 puanla tamamladı. Ev sahibi takım Huddersfield Town ise 37 puanla 16. sırada sezonu bitirdi.
CHELSEA DARMADAĞIN!
Premier Lig'de geçen sezonun şampiyonu Chelsea, sezonu Newcastle United deplasmanında fark yiyerek kapattı. Maviler, Dwight Gayle, Ayoze Perez (2)'in gollerine engel olamadı ve maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Ev sahibi Newcastle United sezonu 44 puanla 10. basamakta tamamladı. Chelsea ise ligi 70 puanla 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.
BUNDESLİGA'DA HAFTANIN SÜRPRİZİ TAYFUN KORKUT'TAN!
Bundesliga'nın son haftası oldukça ilginç skorlara sahne oldu. Ligi şampiyon olarak bitiren Bayern Münih ise evinde Tayfun Korkut'lu Stuttgart'a 4-1 yenilerek büyük bir sürpriz yaşattı. Stuttgart'a tarihi galibiyeti getiren golleri 5 ve 55. dakikalarda Daniel Ginczek, 42. dakikada Anastasios Donis ve 52. dakikada Akolo kaydetti. Maça as kadrosuyla çıkan Bayern Münih'in tek golü ise 21. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi.
HAMBURG 54 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ!
Bundesliga'nın köklü takımlarından Hamburg sahasında Bourssia Mönchengladbach'ı 2-1 yenmesine rağmen küme düştü. Ligin son hafta maçında Aaron Hunt ve Lewis Holtby 'nin golleriyle maçı 2-1 kazanan ev sahibi takım, rakiplerinin kazanmasıyla Bundesliga'ya veda etti. Büyük olayların yaşandığı maçın ardından, Hamburg taraftarları kale arkasını ateşe verdi. Bundesliga tarihinde aralıksız olarak 54 yıl 260 gün 22 saat 36 dakika mücadele eden ve bu başarısıyla “Bundesliga’nın Dinozoru” lakabını alan Hamburg, lig tarihinde ilk kez küme düştü.
PSG’NİN 42 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ!
Fransa Ligue 1'in bu sezonki flaş takımı Rennes, 37. hafta maçında PSG'yi deplasmanda 2-0 yendi. Rennes, Benjamin Bourigeaud ve Adrien Hunou'nin golleriyle maçı kazanırken, güçlü rakibinin de 42 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi. PSG 92 puanda kalırken, Rennes ise 57 puana yükseldi. Paris temsilcisi maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu PSG'nin son 6 sezondaki 5. şampiyonluğu oldu.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI!
Fransa Ligue 1'de haftanın en gollü maçı Guingamp ve Marsilya arasında oynandı. Tam 6 golün çıktığı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı. Konuk takım Marsilya'nın gollerini 2. dakikada Valere Germain, 14 ve 81. dakikalarda Florian Thauvin kaydetti. Ev sahibi takım golleri ise 42 ve 52'de Florian Thauvin, 70'te ise Jimmy Briand'tan geldi. Guingamp puanını 47, Marsilya ise 74 yaptı.