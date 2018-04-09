Beşiktaşlı eski yıldızdan duble! Marcelo coştu... İZLE

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Avrupa'da hafta sonu futbol heyecanı birbirinden ilginç maçlara sahne oldu. Hafta sonuna damga vuran harika maçlarla karşınızdayız...

DEPAY'DAN 1 GOL 4 ASİST!

Fransa Ligue 1’de haftaya dördüncü sırada giren Lyon deplasmanda lig sonuncusu Metz’in konuğu oldu. Eski Beşiktaşlı Marcelo 1 ve 20. dakikalarda attığı kafa golleriyle takımını maçta 2-0 öne geçirdi. Deplasman ekibi sonrasında Depay, Traore ve Mariano Diraz’la birer gol buldu ve karşılaşmadan 5-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Marcelo en son 15 Mayıs 2016’da Osmanlıspor maçında iki gol birden atmıştı. Karşılaşmaya ise Memphis Depay damga vurdu. Yıldız oyuncu karşılaşmayı 1 gol ve 5 asistlik müthiş performansla tamamladı.

CHELSEA'YE BİR DARBE DAHA!

Premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde Chelsea ve West Ham United kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım 36’da Azpilicueta’nın golüyle 1-0 öne geçerken devre de aynı skorla sona erdi. 70. dakikada oyuna dahil olan Javier Hernandez 73’te ise ağları havalandırıp maça dengeyi getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca takımlar puanları paylaştı. Chelsea bu sonuçla puanını 57 yaparken, West Ham ise 34 puana yükseldi.

NEFESLERİ KESEN MAÇ ARSENAL'İN!

Premier Lig'de 32. hafta maçında Arsenal sahasında Southampton 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri, 28. dakikada Pierre Aubameyang, 38 ve 81. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Konuk takımın golleri ise Shane Long ve Charlie Austin'den geldi. Maçın 90. dakikasında ise Southampton'dan Jack Stephens ve Arsenal'den Mohamed Elneny kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. Arsenal bu galibiyetle puanını 54 yaptı, Southampton ise 28 puanla düşme potasında kaldı.

DORTMUND TAYFUN KORKUT'LU STUTTGART'I DEVİRDİ!

hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanan Bundesliga maçında, Borussia Dortmund evinde son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti. Tayfun Korkut, Stuttgart’ın başındaki ilk yenilgisini bu maçta tattı. 38’de Pulisic’in uzaktan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 48’de Nuri Şahin’in asisti Batshuayi’nin golünde farkı ikiye çıkardı. Son sözü söyleyen ise Philipp oldu. Dortmund bu galibiyetle puanını 51 yaptı ve ligi ilk 4’te bitirme yolunda önemli bir adım attı. Stuttgart ise Tayfun Korkut’la 9. maçında ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

MONACO EVİNDE KAZANDI!

Fransa Ligue 1'de Monaco sahasında Nantes ile karşılaştı. Maçın 32. dakikasında Adrien Thomasson'ın golüyle 1-0 geriye düşen ev sahibi takım, 42'de Falcao ve 45'te Rony Lopez'in golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla tamamlandı. Monaco bu galibiyetle puanını 70 yaparken, Nantes ise 44 puanda kaldı.

MANCHESTER UNİTED DEV DERBİDE DESTAN YAZDI!

Premier Lig'deki derbide Manchester United, iki farklı geriye düştüğü derbide Manchester City'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan City adeta kabus gördü. Maç tutuk bir tempoda başlarken 25’te Kompany’nin kafa golü işleri değiştirdi. 30’da İlkay çok şık bir golle farkı ikiye çıkarırken, City sonrasında da net pozisyonlardan yararlanamadı. İkinci yarının başında ise Paul Pogba şov vardı. Fransız orta saha 53 ve 55’te attığı iki golle maçın kaderini değiştiren isim oldu. 69’da bu kez sahneye Chris Smalling çıktı ve United maçta öne geçti. Geri kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve dev debinin kazananı Manchester United oldu. Kırmızılar bu sonucun ardından puanını 71 yaptı, City ise 84 puanda kaldı.

EVERTON DERBİDE LIVERPOOL'U YENEMEDİ!

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Everton ve Liverpool Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi. Cenk Tosun'un son dakikalarda kaçırdığı gol maçın dönüm noktalarından oldu. Goodison Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun mücadelede 90 dakika forma giydi. Tosun, 87. dakikada golle burun buruna geldi. Yıldız santrforun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. Liverpool 67 puanla, Everton ise 41 puanla haftayı kapadı.

BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYON BAYERN MÜNİH!

Bundesliga'da şampiyon bitime 5 hafta kala Bayern Münih oldu. Augsburg'a konuk olan ile Bayern Münih, rakibini 4-1 mağlup ederek ligde üst üste 6. kez mutlu sona ulaştı. Maçın 18. dakikasında Süle'nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, 32. dakikada Tolisso ile golü buldu ve skor 1-1 oldu. 38. dakikada James Rodriguez ile öne geçen Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle bitirdi. 62. dakikada Robben ile farkı 2'ye çıkaran Bayern Münih, 87. dakikada Wagner ile işi bitirdi ve rakibini 4-1 mağlup etti. Puanını 72 yapan Bayern, bitime 5 hafta kala, üst üste 6. toplamda ise 28. şampiyonluğuna ulaştı.

NDIAYE'Lİ STOKE CİTY YİNE KAZANAMADI!

Premier Lig'de zor günler geçiren Stoke City evinde oynadığı Tottenham maçını da kazanamadı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, Tottenham zorlu 90 dakikadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Mauricio Pochettino'nun takımına galibiyeti getiren golleri Christian Eriksen ve Harry Kane kaydetti. Stoke City'nin tek golü ise Mame Biram Diouf'dan geldi. Tottenham bu sonuçla puanını 67 yaparken, ev sahibi Stoke City ise 27 puanla 19. sırada kaldı.

YOK ARTIK! BU NASIL KAÇAR CAVANI...

PSG'nin Saint Etienne ile oynadığı ve 1-1 tamamlanan maçta golcü oyuncu Edinson Cavani inanılmaz bir gol kaçırdı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde kaçan bu pozisyon adeta saç baş yoldurtan cinstendi..

PSG ŞAMPİYONLUĞU 1 HAFTA ERTELEDİ!

Fransa Ligue 1'de açık ara liderliğini sürdüren Paris-Saint Germen, Saint Etienne deplasmanına şampiyonluğunu ilan etmek için çıktı. Ligin 32. hafta maçında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda ligde şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip olan PSG, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak bu ihtimali gelecek haftaya bıraktı. Maçta ev sahibi ekibin golünü 17. dakikada Remy Cabella kaydederken, PSG'ye 1 puanı kazandıran gol ise 90. dakikada Mathieu Debuchy'nin kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.

HANNOVER SAHASINDA WERDER BREMEN'İ DEVİRDİ!

Almanya Bundesliga'da 29. haftanın açılış maçında kazanan Hannover 96 oldu. Sahasında Werder Bremen'i ağırlayan Hannover, 17. dakikada Martin Harnik ve 42'de Felix Klaus'un golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. 74. dakikada Ishak Belfodil'in golüyle skor 2-1'e gelirken, kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Hannover puanını 35 yaptı, Werder Bremen ise 36 puanda kaldı.