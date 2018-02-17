Monaco'dan gol yağmuru!
65 puanlı lider PSG'nin ardından takibini sürdüren ve 10 maçtır yenilmeyen ev sahibi, Dijon engelini de rahat geçti. Keita Balde ile 13. dakikada öne geçen Monaco'da; 69. dakikada da Fabinho sahne aldı ve penaltı golü ile skoru 2-0'a getirdi. 87. dakikada ağları havalandıran Rony Lopes farkı 3'e çıkardı. Maçta son golü ise uzatma dakikalarında Kamil Glik söyledi. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 4-0'lık sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti. Son iki maçı kazanan Dijon ise sahadan puansız ayrıldı 31 puan ile haftayı kapattı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH DOLU DİZGİN! 10'DA 10...
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın salı günü oynayacağı rakibi Bayern Münih, Bundesliga 23. haftasında Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek son 10 maçında 10. galibiyeti aldı.
MAINZ NEFES ALDI!
Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında Hertha Berlin'e konuk olan Mainz 04, zorlu deplasmandan zaferle ayrıldı. Ligde kümede kalma savaşı veren Mainz, 40. dakikada Robin Quaison ile maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, konuk takım 65. dakikada yine Robin Quaison ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmadı ve Mainz 04, Hertha Berlin deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi Hertha Berlin 30 puanda kalırken, Mainz ise puanını 23'e çıkardı.
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