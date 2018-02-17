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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Videolar>Monaco'dan gol yağmuru!
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VİDEOLAR

Monaco'dan gol yağmuru!

Fransa Ligi'nin 26. haftasının açılış mücadelesinde Monaco, sahasında Dijon ile karşılaştı.

65 puanlı lider PSG'nin ardından takibini sürdüren ve 10 maçtır yenilmeyen ev sahibi, Dijon engelini de rahat geçti. Keita Balde ile 13. dakikada öne geçen Monaco'da; 69. dakikada da Fabinho sahne aldı ve penaltı golü ile skoru 2-0'a getirdi. 87. dakikada ağları havalandıran Rony Lopes farkı 3'e çıkardı. Maçta son golü ise uzatma dakikalarında Kamil Glik söyledi. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 4-0'lık sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti. Son iki maçı kazanan Dijon ise sahadan puansız ayrıldı 31 puan ile haftayı kapattı.

 

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH DOLU DİZGİN! 10'DA 10...

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın salı günü oynayacağı rakibi Bayern Münih, Bundesliga 23. haftasında Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek son 10 maçında 10. galibiyeti aldı.

 

MAINZ NEFES ALDI!

Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında Hertha Berlin'e konuk olan Mainz 04, zorlu deplasmandan zaferle ayrıldı. Ligde kümede kalma savaşı veren Mainz, 40. dakikada Robin Quaison ile maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, konuk takım 65. dakikada yine Robin Quaison ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmadı ve Mainz 04, Hertha Berlin deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi Hertha Berlin 30 puanda kalırken, Mainz ise puanını 23'e çıkardı.

 

Avrupa'da geçtiğimiz haftaya damga vuran maçları diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz...

GÜNCELLENME
YAYIN17.02.2018 - 14:23
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
01:38Monaco'dan gol yağmuru! (ÖZET)
03:35Bayern Münih 10'da 10 yaptı! (ÖZET)
02:12Mainz nefes aldı! (ÖZET)
03:46Chelsea evinde rahat kazandı! (ÖZET)
03:51ManU'ya büyük şok! (ÖZET)
02:12Bayern Münih'ten 9'da 9! (ÖZET)
04:24Manchester City'den gol yağmuru! (ÖZET)
01:46Neymar'dan PSG'ye hayat öpücüğü! (ÖZET)
02:12Dortmund Batshuayi ile bir başka güzel! (ÖZET)
02:38Mohamed Salah Liverpool'u uçuruyor! (ÖZET)

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