Mario Gomez ve Tayfun Korkut Almanya'yı yine salladı!
MARİO GOMES VE TAYFUN KORKUT ŞOV SÜRÜYOR!
Bundesliga'da Tayfun Korkut şov sürüyor. Ligin 27. hafta açılış maçında Freiburg'a konuk olan Stuttgart, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İşte maçtan detaylar; Mücadeleye fırtına gibi giren Stuttgart, 4. dakikada Mario Gomez ile maçta 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlanırken 53 dakikada Freiburg'lu Nils Petersen harika gole imza attı ve karşılaşmaya denge geldi. Ancak maçta son sözü söyleyen yine Mario Gomez oldu. Stuttgart, Tayfun Korkut ile alt sıralardan kurtulup hıza yükselişine devam etti ve puanını 37'ye çıkardı.
MONACO EVİNDE KRAL!
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında son şampiyon Monaco sahasında Lille ile karşılaştı. Ev sahibi takım 16. dakikada Lebo Mothiba ile maçta 1-0 geriye düştü. Monaco'nun bu gole cevabı ise 43. dakikada Rony Lopes ile geldi. İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlanırken, 61 dakikada sahneye çıkan Stevan Jovetic ile maçta 2-1 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Monaco mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takım bu sonuçla haftayı 2. sırada ve 66 puanla tamamladı. Son şampiyon ayrıca yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.