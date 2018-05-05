Son dakika | Ndiaye'li Stoke City küme düştü! İZLE
BEKLENEN OLDU VE STOKE VEDA ETTİ!
Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı. Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti. 10 senedir Premier Lig'de kalma başarısı gösteren Stoke Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük hüsran yaşadılar.
KIRMIZI ŞEYTANLAR DEPLASMANDA YIKILDI!
Premier Lig'de 36. hafta maçında Machester United, Brighton & Hove Albion deplasmanına çıktı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Kırmızı Şeytanlar 57. dakika Pascal Gross'un golüne engel olamadı ve maçtan 1-0 yenik ayrıldı. Brighton bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve kümede kalmayı garantiledi. Manchester United ise 77 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
ŞAMPİYON PSG HAFTAYI 1 PUANLA KAPATTI!
Fransa Ligue 1'de 36. hafta maçında Amiens ile Paris Saint-Germain 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain devreye 1-0'lık skorla üstün girdi. Amiens mücadelenin 47. dakikasında Moussa Konate ile skoru eşitledi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Christopher Nkunku çıktı ve tekrar PSG'yi öne geçirdi. Maçın 80. dakikasında ise Moussa Konate hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı ve durumu 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Amiens ile Paris Saint-Germain 2-2 berabere kaldı.