Fransa'da gol yağmuru! Tam 14 gol

Oynatma Listesi

Fransa Kupası dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti. Marsilya rakibini 9-0 ile geçerken, PSG deplasmanda 4-1 galip ayrılarak yoluna devam etti.

Fransa Kupası'nda PSG ise Sochaux'yu 4-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale kaldı. Paris Saint-Germain'in kalecisi Kevin Trapp, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik haklarını kullanan PSG'de kaleye Dani Alves geçti.

Gecenin bir diğer maçında Les Herbiers, Auxerre takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı.

Marsilya ise zayıf rakibi Bourg en Bresse 01'i 9-0 gibi farklı bir skorla yendi ve kupada çeyrek finale kaldı.

Bourg en Bresse'ye tam 9 gol atan Marsilya'nın gollerini diğer videodan izleyebilirsiniz...