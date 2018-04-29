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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Spor Videoları>Fabregas Chelsea'yi ipten aldı! İZLE
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Fabregas Chelsea'yi ipten aldı! İZLE

Avrupa'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken, hafta sonuna damga vuran maçlarla karşınızdayız...

 

FABREGAS ATTI CHELSEA KAZANDI!

Chelsea Premier Lig'in 35. hafta maçında Swansea City deplasmanından 3 puanla döndü. Mavilere galibiyeti getiren tek golü 4. dakikada Cesc Fabregas kaydetti. Maçın kalan bölümünde etkili ataklardan gol sesi çıkmayınca Chelsea maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun arından Maviler puanını 66'ya yükseltirken, ev sahibi takım ise 33 puanda kaldı.

 

CENK TOSUN EVERTON’I SIRTLIYOR!
Premier Lig'in 36. haftasında Everton, deplasmanda Huddersfield Town'ı konuk oldu. Mücadeleyi Everton 2-0 kazandı. Perdeyi 39. dakikada Cenk Tosun açtı. Idrissa Gueye'nin 77. dakikadaki golü skoru tayin etti. Everton 48 puana yükseldi. Huddersfield ise 35 puanda kaldı. Everton ligde bir sonraki hafta Southampton'u konuk edecek. Cenk Tosun bu skorla Premier Lig'deki 11. maçında 4. golünü kaydetti. Orta sıralarda bulunan Liverpool temsilcisinin Avrupa kupalarına katılma şansı bulunmuyor.

 

 

SALAH SUSTU LIVERPOOL KAZANAMADI!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sahasında konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla iki takım da haftayı birer puanla kapadı. Liverpool maç fazlası ve 72 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Stoke City ise 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor. Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 90 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede ağları sarsamadı ve 1992 yılında kurulan Premier Lig'in 38 haftalı sezonlarındaki gol rekorunu kırma şansını kullanamadı.

 

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK! 

undesliga'da Hertha Berlin ile Augsburg 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 84'te Vedad Ibisevic ve 87'de Davie Selke kaydetti. Konuk takıma puanı kazandıran golleri ise 32'de Michael Gregoritsch ve 61'de Sergio Cordova'den geldi. Augsburg'ta 90. dakikada Marcel Heller kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Hertha Berlin 43, Augsburg ise 41 puana yükseldi.

 

SAINT-ETIENNE DEPLASMANDA ALTIN BULDU!

Fransa Ligue 1'de Montpellier'e konuk olan Saint-Etienne, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 10. dakikada Romain Hamouma kaydetti. Bu sonucun ardından Montpellier 46 puanda kalırken, Saint-Etienne ise 52 puana çıktı.

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Oynatma Listesi
03:30Chelsea tek attı, üç aldı! (ÖZET)
01:15Cenk Tosun yine sahnede! (ÖZET)
03:06Salah sustu, Liverpool kazanamadı! (ÖZET)
02:03Gol düellosunda kazanan yok! (ÖZET)
01:35Saint-Etienne deplasmanda altın buldu! (ÖZET)

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