Cenk Tosun'lu Everton uzatmada güldü! İZLE
SOUTHAMPTON UZATMADA YIKILDI!
Premier Lig'de Everton sahasında Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı. Konuk takım 56. dakikada Nathan Redmond ile mücadelede 1-0 öne geçti. Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Maya Yoshida kırmızı kart görerek Southampton'ı 10 bıraktı. Mücadelenin uzatma bölümünde Tom Davies ile golü bulan Everton, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 49'a çıkardı. Southampton ise 33 puana yükseldi ve 17. sırada kaldı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta 90 dakika sahada kaldı.
BAYERN MÜNİH KÖLN'Ü RAHAT GEÇTİ!
Bundesliga'yı domine eden Bayern Münih, küme düşen Köln'ü deplasmanda 3-1 yendi. Spor Arena ve hurriyet.com.tr adresinde eşzamanlı yayınlanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1 kazandı. Köln Niklas Süle'nin kendi kalesine attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Bayern Münih 59'da James Rodrigues, 61'de Robert Lewandowski ve 78. dakikada Tolisso ile sonuca gitti. Küme düşen Köln, güçlü Bavyera temsilcisi karşısında puan bulamadı.
BEKLENEN OLDU VE STOKE VEDA ETTİ!
Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı. Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti. 10 senedir Premier Lig'de kalma başarısı gösteren Stoke Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük hüsran yaşadılar.
WEST BROMWİCH KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR!
Premier Lig'de 37. hafta maçında Tottenham, West Bromwich'e konuk oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, ev sahibi ekibe hayati 3 puanı kazandıran gol 90+2'de geldi. Kullanılan köşe vuruşunun ardından topu filelere göndermeyi başaran Jake Livermore, takımına çok önemli bir 3 puan kazandırdı. West Bromwich bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti. Ev sahibi takımın ligde 1 maçı ve sıralamada 19. sırada bulunuyor.
KIRMIZI ŞEYTANLAR DEPLASMANDA YIKILDI!
Premier Lig'de 36. hafta maçında Machester United, Brighton & Hove Albion deplasmanına çıktı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Kırmızı Şeytanlar 57. dakika Pascal Gross'un golüne engel olamadı ve maçtan 1-0 yenik ayrıldı. Brighton bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve kümede kalmayı garantiledi. Manchester United ise 77 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
ŞAMPİYON PSG HAFTAYI 1 PUANLA KAPATTI!
Fransa Ligue 1'de 36. hafta maçında Amiens ile Paris Saint-Germain 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain devreye 1-0'lık skorla üstün girdi. Amiens mücadelenin 47. dakikasında Moussa Konate ile skoru eşitledi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Christopher Nkunku çıktı ve tekrar PSG'yi öne geçirdi. Maçın 80. dakikasında ise Moussa Konate hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı ve durumu 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Amiens ile Paris Saint-Germain 2-2 berabere kaldı.