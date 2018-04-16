Büyük sürpriz! Şampiyonluk maçında tam 7 gol attılar... İZLE
7 GOLLE GELEN ŞAMPİYONLUK!
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG oldu. Monaco'yu sahasında ağırlayan Paris temsilcisi rakibini 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Mücadeleye hızlı başlayan Paris Saint-Germain 14. dakikada Lo Celso ile ilk golünü kaydederken, 17. dakikada Cavani, 20. dakikada Di Maria ve 27. dakikada Lo Celso ile art arda ağları sarstı. 38. dakikada Rony Lopes ile skor 4-1'e gelse de Paris Saint-Germain durmadı ve 58. dakikada Di Maria, 76. dakikada Falcao'nun kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Draxler'in golü ile mücadeleden 7-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Monaco ise 70 puanla 2. sırada kaldı.
HOLLANDA'DA ŞAMPİYON PSV!
Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Ajax'ı 3-0 yenen PSV ligi şampiyon tamamladı. Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSV, 22. dakikada Gaston Pereiro ve 37. dakikada Luuk de Jong'un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Maçın 53. dakikasında Steven Bergwijn'la bir gol daha bulan PSV, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 79. dakikada Nicolas Tagliafico ve 82. dakikada Siem de Jong'un kırmızı kart görmesi sonucu Ajax, maçı 9 kişi tamamladı. PSV 24. Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.
ROBIN VAN PERSIE YİNE BOŞ GEÇMEDİ!
Feyenoord'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, takımının Utrecht'i 3-1 yendiği maçta bir gol attı. Karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Persie'nin 42. dakikada attığı golle ilk yarı Feyenoord'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Feyenoord'un 3-1 kazandığı maçta 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 5 gole ulaştı.
CENK TOSUN 2 KEZ ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
Premier Lig 34. hafta maçında Everton Swansea City ile 1-1 berabere kaldı. Everton Kyle Naughton'un 43. dakikada kendi kalesine attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise Jordan Ayew ile 71. dakikada eşitliği sağladı. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlanırken Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçta adeta bir kaleci gibi iki kez topu çizgiden çıkararak takımına harika bir savunma katkısı verdi. Bu sonucun ardından Swansea 33 puanla ,Everton ise 42 puanla haftayı kapadı. Cenk maçta 90 dakika süre aldı.
MANCHESTER CİTY KUPANIN UCUNDAN TUTTU!
Premier Lig'de Manchester City şimdiden şampiyonluk kutlamalarına başladı. Tottenham deplasmanında 3-1 galip gelen Pep Guardiola'nın ekibi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. City, en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 16'ya çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'ın West Bromwich'e kaybetmesi durumunda City resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi takdirde Manchester City'nin kutlamaları haftaya sarkacak.
TAYFUN KORKUT'LU STUTTGART 90'DA YIKILDI!
Bundesliga'da Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, 90. dakikada yediği golle adeta yıkıldı. Sahasında Hannover 96 ile karşılaşan Stuttgart, 53. dakikada Erik Thommy ile maçta 1-0 öne geçti. Dakikalar 90'u gösterdiğinde ise konuk takımdan Niclas Füllkrug'un attığı kafa golüyle maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 39, Hannover 96 ise 36 yaptı.
SALAH REKORA DOYMUYOR!
Premier Lig'de Liverpool sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup ederken, Muhammed Salah bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu rekorunu kırdı. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sadio Mane, 69. dakikada Muhammed Salah ve 90. dakikada Roberto Firmino kaydetti. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu sezon ligde 30 gole ulaştı ve bunu başaran ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti. Önceki rekor 2009-2010 sezonunda Chelsea formasıyla 29 gol atan Didier Drogba'ya aitti. Salah, Liverpool tarihinde tüm kulvarlarda 40 ve üzeri gol atan üçüncü oyuncu oldu.
ŞAMPİYONA YAN BAKILMIYOR!
Bundesliga'da geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih sahasında rahat bir galibiyet aldı. Borussia Mönchengladbach ile Allianz Arena'da karşılaşan ev sahibi takım, 9. dakikada Josip Drmic'ın golüyle maçta 1-0 geri düşse de, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Bayern'e farklı galibiyeti getiren golleri Sandro Wagner (2), Thiago Alcantara, David Alaba ve Robert Lewandowski kaydetti. Bayern Münih puanını 75 yaptı, konuk takım ise 40 puanda kaldı.
CHELSEA'DEN 10 DAKİKADA KAZANDI!
Premier Lig'in 34. hafta maçında Chelsea deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi. Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud, Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi. Maviler, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada da Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.
GALİBİYET DİREKLERE TAKILDI!
Bundesliga'da 30. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Wolfsburg sahasında Augsburg'u ağırlarken, her iki takımda direkleri geçemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Ev sahibi takımda 86. dakikada Felix Uduokhai ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk takımda ise 54. dakikada Jan Moravek yine ikinci sarı kartla oyun dışı kalan bir başka oyuncu oldu. Wolfsburg 30, Augsburg ise 37 puana yükseldi.
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