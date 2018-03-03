Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi! İZLE
CENK TOSUN PREMİER LİG'DE GOLLE TANIŞTI!
Premier Lig'de 29. hafta maçında Everton deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Everton'ın tek golünü milli futbolcu Cenk Tosun kaydetti. Burnley bu sonuçla 2018 senesinin ilk galibiyetini almış oldu. Turf Moor Stadı'nda oynanan mücadelede, Burnley'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Barnes ve 80. dakikada Chris Wood kaydetti. Everton forması giyen Ashley Williams 86. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Burnley puanını 40'a yükseltirken, Everton 34 puanda kaldı.
TOTTENHAM ZAYIF RAKİBİNİ RAHAT GEÇTİ!
Premier Lig'in 29. hafta maçında Tottenham Wembley'de Huddersfield Town'u ağırladı. Ev sahibi takım maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçta goller ise 27 ve 54. dakikalarda Heung Min Son'dan geldi. Tottenham bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti. Ev sahibi takım aynı zamanda 10 maçtır ligde yenilgi yüzü görmedi.
HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN YOK!
Almanya Bundesliga'da 25. hafta maçında Red Bull Leipzig, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Spor Arena'nın hurriyet.com.tr üzerinden canlı olarak yayınladığı mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Ev sahibi takım Jean-Kevin Augustin'in 29. dakikadali golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 38'de Marco Reus ile eşitliği sağladı. Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Milli takımdan emekli olan gurbetçi futbolcu Nuri Şahin, Dortmund kulübesinde şans bulamadı. Galatasaray'dan tanıdığımız Bruma ise Leipzig'de 61. dakikada oyuna dahil oldu. Bu skorla Leipzig 39 puanla 6. sırada, Dortmund ise 42 puanla 3. sırada haftayı kapadı.
BALOTELLİ ATTI TARİHE GEÇTİ!
Fransa Ligue 1'in 28. hafta açılış maçında Nice sahasında Lille'i ağırladı. Haftalardır kötü performans sergileyen iki takımın mücadelesinde ilk gol 5. dakikada Mario Balotelli'den geldi. Balotelli, bu golle Nice tarihinin 3.000. golünü ağlara bırakan futbolcu oldu. Ev sahibi Nice bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde ise konuk takım Lille, Luiz Araujo ile maçta 1-1'lik eşitliği yakaladı. Maçta son sözü söyleyen Nice'den Wylan Cyprien oldu. 80. dakikada gelen bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Nice, ligde tam 5 hafta sonra kazanarak puanını 39 yaptı. Lille ise 27 puanda kaldı.
SON ŞAMPİYON GERİDEN GELİP KAZANDI!
Fransa Ligue 1'in 28. hafta maçında son şampiyon Monaco sahasında Bordeaux'yu ağırladı. Maça oldukça atak başlayan ev sahibi takım, girdiği net pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Valentin Vada konuk Bordeaux'yu maçta 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise sahada Monaco fırtınası esti. 45'te Stevan Jovetic maça dengeyi getiren golü kaydetti. 68'de ise Rony Lopes ev sahibi Monaco'yu 2-1 öne geçiren golü attı ve maç bu sonuçla tamamlandı. Bu galibiyetin ardından Monaco puanını 60'a yükseltti, Bordeaux ise 36 puanda kaldı.
KARLI DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI!
Almanya Bundesliga'nın 25. hafta açılış maçında Mönchengladbach ile Werder Bremen Borussia Park'ta karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta, toplam 4 gol çıktı. Ev sahibi Gladbach, Zakaria ve Moisander'in (k.k) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Thomas Delaney ve Johannsson ile Bremen maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve derbi maçta takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.