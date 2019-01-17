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Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
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Yeni
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Az malzemeyle çok lezzet... İşte nefis ve basit yemek tarifleri
Oynatma Listesi
LEZİZZ VİDEOLARI
Az malzemeyle çok lezzet... İşte nefis ve basit yemek tarifleri
Çok fazla uğraşmadan onlarca malzemenin içinde boğulmadan da nefis yemekler yapabilirsiniz.
GÜNCELLENME
17.01.2019 - 11:58
htvlezizz
yemek tarifleri
Yemek
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Oynatma Listesi
00:54
5 malzemeli 4 akşam yemeği önerisi
00:48
Sadece 3 malzemeyle ortaya çıkarabileceğiniz enfes tarifler
00:58
2 malzemeli atıştırmalık tarifleri
00:57
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak nefis içecek tarifleri
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