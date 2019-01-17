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Az malzemeyle çok lezzet... İşte nefis ve basit yemek tarifleri

Çok fazla uğraşmadan onlarca malzemenin içinde boğulmadan da nefis yemekler yapabilirsiniz.
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Oynatma Listesi
00:545 malzemeli 4 akşam yemeği önerisi
00:48Sadece 3 malzemeyle ortaya çıkarabileceğiniz enfes tarifler
00:582 malzemeli atıştırmalık tarifleri
00:57Soğuk havalarda içinizi ısıtacak nefis içecek tarifleri

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