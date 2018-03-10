Almanya bu golü konuşuyor! Caligiuri ipe dizdi...
SCHALKE TEK ATTI 3 ALDI!
Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Schalke 04, ligin 26 hafta açılış maçında Mainz 05 deplasmanına çıktı. Maviler zorlu deplasmandan 55. dakikada Daniel Caligiuri'nin harika golüyle 1-0 galip ayrıldı. Schalke bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanırken, haftayı ise 2. sırada tamamlamayı şimdiden garantiledi.
SON ŞAMPİYON RAHAT KAZANDI!
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Monaco, ligin 29. hafta açılış maçında Strasbourg deplasmanına çıktı. Monaco 5. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle maça 1-0 önde başladı. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı ise 19. dakikada geldi. Stephane Bahoken'un golüyle mücadeleye 1-1'lik eşitlik gelirken, Monaco bu gole sadece 2 dakika sonra Rony Lopez'in golüyle yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. İlk yarı bitmeden son sözü ise 41. dakikada Fabinho söyledi ve Monaco devreyi 3-1 önde tamamladı. Maçın 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve son şampiyon sahadan 3-1'lik skorla üstün ayrıldı. Monaco bu sonuçla puanını 63 yaptı, Strasbourg ise 31 puanda kaldı. Monaco yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.