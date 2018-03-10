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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Almanya bu golü konuşuyor! Caligiuri ipe dizdi...

Avrupa'da hafta sonu futbol heyecanı başladı. Müthiş maçlardan detaylar ve özet görüntülerle karşınızdayız...

 

SCHALKE TEK ATTI 3 ALDI!

Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Schalke 04, ligin 26 hafta açılış maçında Mainz 05 deplasmanına çıktı. Maviler zorlu deplasmandan 55. dakikada Daniel Caligiuri'nin harika golüyle 1-0 galip ayrıldı. Schalke bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanırken, haftayı ise 2. sırada tamamlamayı şimdiden garantiledi.

 

SON ŞAMPİYON RAHAT KAZANDI!

Fransa Ligue 1'de son şampiyon Monaco, ligin 29. hafta açılış maçında Strasbourg deplasmanına çıktı. Monaco 5. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle maça 1-0 önde başladı. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı ise 19. dakikada geldi. Stephane Bahoken'un golüyle mücadeleye 1-1'lik eşitlik gelirken, Monaco bu gole sadece 2 dakika sonra Rony Lopez'in golüyle yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. İlk yarı bitmeden son sözü ise 41. dakikada Fabinho söyledi ve Monaco devreyi 3-1 önde tamamladı. Maçın 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve son şampiyon sahadan 3-1'lik skorla üstün ayrıldı. Monaco bu sonuçla puanını 63 yaptı, Strasbourg ise 31 puanda kaldı. Monaco yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

 

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02:12 Schalke tek attı 3 aldı! (ÖZET)
01:40Son şampiyon rahat kazandı! (ÖZET)

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