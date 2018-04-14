Ada'da müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı aldılar... İZLE
CHELSEA'DEN 10 DAKİKADA KAZANDI!
Premier Lig'in 34. hafta maçında Chelsea deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi. Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud, Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi. Maviler, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada da Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.
GALİBİYET DİREKLERE TAKILDI!
Bundesliga'da 30. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Wolfsburg sahasında Augsburg'u ağırlarken, her iki takımda direkleri geçemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Ev sahibi takımda 86. dakikada Felix Uduokhai ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk takımda ise 54. dakikada Jan Moravek yine ikinci sarı kartla oyun dışı kalan bir başka oyuncu oldu. Wolfsburg 30, Augsburg ise 37 puana yükseldi.
CENK TOSUN BU KEZ KURTARDI!
Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, Swansea City maçında takımına harika bir savunma katkısı verdi. Milli futbolcu 22. dakikadaki bir korner pozisyonunu çizgiden çıkardı.
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