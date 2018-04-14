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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Spor Videoları>Ada'da müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı aldılar... İZLE
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Ada'da müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı aldılar... İZLE

Avrupa'da hafta sonu futbol heyecanı başladı. Birbirinden çekişmeli maçların özet görüntüleri ile karşınızdayız...

 

CHELSEA'DEN 10 DAKİKADA KAZANDI!

Premier Lig'in 34. hafta maçında Chelsea deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi. Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud, Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi. Maviler, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada da Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.

 

GALİBİYET DİREKLERE TAKILDI!

Bundesliga'da 30. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Wolfsburg sahasında Augsburg'u ağırlarken, her iki takımda direkleri geçemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Ev sahibi takımda 86. dakikada Felix Uduokhai ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk takımda ise 54. dakikada Jan Moravek yine ikinci sarı kartla oyun dışı kalan bir başka oyuncu oldu. Wolfsburg 30, Augsburg ise 37 puana yükseldi.

 

CENK TOSUN BU KEZ KURTARDI!

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, Swansea City maçında takımına harika bir savunma katkısı verdi. Milli futbolcu 22. dakikadaki bir korner pozisyonunu çizgiden çıkardı.

 

Sayfamız diğer maçların görüntüleriyle güncellenecektir...

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04:48Ada'da müthiş geri dönüş! Giroud şov yaptı...
02:12Wolfsburg ve Augsburg direkleri geçemedi! (ÖZET)
00:50Cenk Tosun bu kez kurtardı!

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