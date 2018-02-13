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Ada'da Mavi fırtına!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea sahasında ağırladığı West Bromwich Albion'ı 3-0 mağlup etti.

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 25. ve 71. dakikalarda Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, 63. dakikada ise Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'in attığı gollerle rakibini 3-0 yendi. Son iki haftada sahadan mağlup ayrılan son şampiyon Chelsea, bu sonuçla kötü gidişe son verdi. Chelsea elde ettiği galibiyetle puanını 53'e çıkardı, West Bromwich Albion ise 20 puanla son sırada yer aldı. Süper Lig'de haftanın kapanış maçını 3-0 kazanan Galatasaray gibi, Premier Lig'de de haftanın kapanış maçı 3-0'lık Chelsea zaferi ile noktalandı...

 

Premier Lig'de geride kalan haftada oynanan önemli maçları, diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz...

GÜNCELLENME
YAYIN13.02.2018 - 11:43
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