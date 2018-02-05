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Ada'da çılgın maç! Liverpool - Tottenham maçı nefesleri kesti! İZLE

Premier Lig’in 26.haftasında oynanan Liverpool – Tottenham maçının son dakikaları adeta nefes kesti. 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada atılan gollerin 3’ü 80.dakikadan sonra gelirken, verilen hakem kararları da tartışma yarattı. 80.dakikada eşitliği yakalayan Tottenham, 86.dakikada Harry Kane ile tartışmalı bir penaltı atışından yararlanamazken, Liverpool’un gol makinesi Salah ise 90+1.dakikada attığı golle Maradona’yı hatırlattı. Tam karşılaşma bu skorla sona erecek derken bir penaltı atışı daha kazanan Tottenham, bu kez Kane ile golü bulurken, karşılaşma da 2-2’lik sonuçla tamamlandı ve Premier Lig unutulmayacak bir maçı daha geride bıraktı. Bu sonucun ardından Liverpool puanını 51'e, Tottenham ise 49'a yükseltti.
GÜNCELLENME
YAYIN05.02.2018 - 10:58
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Oynatma Listesi
10:14Nefesleri kesen Liverpool – Tottenham maçında kazanan yok (ÖZET)
03:11Crystal Palace ve Newcastle puanları paylaştı: 1-1 (ÖZET)
03:42Cenk Tosun'lu Everton Arsenal'e 5-1 kaybetti (ÖZET)
02:43Manchester United evinde affetmedi! (ÖZET)
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