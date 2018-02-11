Ada bu galibiyeti konuşuyor! Şeytan şaştı kaldı... İZLE

Oynatma Listesi

Newcastle United ile Manchester United, İngiltere Premier Lig’in 27.haftasında karşılaştı. Gecenin maçında çıkan sonuç Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Newcastle United’ı zafere taşıyan tek golü 65.dakikada Matt Ritchie attı. Bu sonucun ardından, 4 maç aradan sonra galip gelen Rafael Benitez yönetimindeki Newcastle 28 puana ulaştı. Jose Mourinho ve öğrencileri ise haftayı 56 puanla 2.sırada bitirdi. Newcastle United bu sonuçla 5 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

MOHAMED SALAH LİVERPOOL'U UÇURUYOR!

Liverpool, Southampton'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Roberto Firmino ve 42. dakikada Mohamed Salah attı. Salah'ın kaydettiği gol ise Ada'da gecenin golü seçildi. Liverpool deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 54'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Southampton ise 26 puanda kaldı.

TAYFUN KORKUT'TAN İLK GALİBİYET!

Bundesliga 22. haftasında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti. Stuttgart'ın tek golünü 5. dakikada Daniel Ginczek kaydetti. Kırmızı-beyazlı ekip, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

CITY'DEN GOL YAĞMURU!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Manchester City, sahasında Leicester City'yi 5-1 yendi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Raheem Sterling ve Jamie Vardy'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun ayağından dört gol bulan ev sahibi ekip, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Manchester temsilcisinde ilk üç golün pasını ise Belçikalı Kevin de Bruyne verdi. Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla lider Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, Leicester City 35 puanda kaldı.

FRANSA'DA PSG VE MONACO HATA YAPMADI!

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti. Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede, başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu Neymar kaydetti. 26 yaşındaki Neymar, ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sonuçla PSG puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.

MONACO'DAN FARKI GALİBİYET!

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Monaco ise, Angers deplasmanındaydı. Monaco maçtan 4-0 galip ayrılırken, goller 10. dakikada Ludovic Butelle (k.k.), 30 ve 65'te Stevan Jovetic ile 71'de Andrea Raggi'den geldi. Bu sonuçla Monaco puanını 53'e yükseltirken, Angers ise 25 puanda kaldı.

ALMANYA'DA BAYERN MÜNİH FIRTINASI!

Bundesliga'da lider Bayern Münih sahasında Schalke 04'ü ağırladı. 6. dakikada Robert Lewandowski ile öne geçen son şampiyon, 29'da Franco Di Santo'nun golüne engel olamadı ve maça denge geldi: 1-1 Dakikalar 36'yı gösterdiğinde ise harika bir golle sahneye çıkan Thomas Müller oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda başka gol olmadı ve Bayern maçtan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 56 yaparken, Schalke 04 ise 34 puanda kaldı.

CENK TOSUN SÜRE BULAMIYOR!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta forma şansı bulamadı. Goodison Park'ta oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı. Bu sonuçla Everton puanını 34'e çıkarırken, Crystal Palace 27 puanda kaldı.

DERBİNİN KAZANANI TOTTENHAM!

Kuzey Londra derbisinde karşılaşan Tottenham-Arsenal maçının kazananı Mauricio Pochettino'nun öğrencileri oldu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49.dakikada yıldız golcü Harry Kane kaydetti. Tottenham maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 52'ye çıkarırken, Arsenal ise 45 puanda kaldı.

Borussia Dortmund ise sahasında Hamburg'u ile geçti. Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi bu maçı da boş geçmedi.

Bundesliga'da gecenin en gollü maçı ise Eintracht Frankfurt - Köln arasında oynandı. Ev sahibi takım maçtan 4-2 galip ayrılarak yükselişini sürdürdü.

Hannover 96, sahasında Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Freiburg ile karşılaştı. Ev sahibi Hannover maçtan 2-1 ayrılırken, Freiburg forması giyen Çağlar, 90 dakika sahada kaldı.