Pırasalı Peynirli Mini Börekler | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 5 adet yufka
İçi için;
- Yarım kilo pırasa
- 200 g lor peyniri
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için;
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı maden suyu
- 1 yumurta
- Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 yumurta
- Çörekotu
Tarif:
- Öncelikle yıkanmış ve Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ‘da doğranmış pırasalara biraz tuz serpilir ve elle hafif pörsüyene kadar ovalanır çıkan suyu süzülür.
- Süzülen pırasalara lor peyniri, pul biber, karabiber ve tuz eklenir, karıştırılır. Kenara alınır.
- Sos malzemeleri de bir kap içerisinde karıştırılır.
- Yufkalar, muffin kalıbı, peynirli karışım ve sos kasesi bir araya getirilir.
- Yufkadan parçalar koparılır sosa batırılıp muffin kalıbına koyulur.
- Üzerine pırasalı peynirli harçtan koyulur. Ardından tekrar yufka bölünüp sosa batırılır ve üstü kapatılır.
- Aynı işlem yufkalar bitene kadar tekrarlanır.
- Tüm börekçiklerin üstüne yumurta sürülür, çörek otu serpilir.
- 180 dereceye ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da kızarana kadar pişirelim.
- Afiyet olsun!