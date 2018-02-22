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Peynirli Mantar Dolma | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt ile Yemek Tarifleri

Peynirli Mantar Dolması tarifi hem hafif hem lezzetli, kolayca yapabileceğiniz bir tarif. İster öğün olarak isterseniz yen yemek olarak kullanabilirsiniz.

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