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Peynirli Mantar Dolma | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt ile Yemek Tarifleri
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Peynirli Mantar Dolma | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt ile Yemek Tarifleri
Peynirli Mantar Dolması tarifi hem hafif hem lezzetli, kolayca yapabileceğiniz bir tarif. İster öğün olarak isterseniz yen yemek olarak kullanabilirsiniz.
GÜNCELLENME
22.02.2018 - 09:55
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htvdiyetisyenmutfağı
Peynirli Mantar
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Tarif
andaç yeşilyurt
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