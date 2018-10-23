Pesto Pizza Kıtırları | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Hamuru için;
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 paket kuru maya (veya 1 yemek kaşığı)
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3-3, 5 su bardağı un
İçi için;
- 2 yemek kaşığı pesto sosu
- 1/4 bardak rendelenmiş mozzarella peyniri
- 4-5 dilim jambon
Tarif:
- Ilık suya şeker eklenip eritilir. Kuru maya da eklenir, üzeri bir bezle örtülür 15 dakika mayanın şişmesi beklenir.
- Maya kabardıktan sonra Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e alınır alıp zeytinyağı, tuzu eklenir.
- Un yavaş yavaş eklenir.
- Hamur ele yapışmaz kıvama gelene kadar un eklenip Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’te alınır yoğurulur.
- Buradan sonra hamurun mayalanması için 45-50 dakika beklemek gerek. Bu aşamada da kabın üzeri biz bezle örtülür.
- Dinlenen hamur tezgahta açılır, uzun parçalar kesilir.
- Pesto sos fırçayla sürülür, jambonlar dilimlenip sıralanır.
- Ardından hamur uçlardan tutarak bükülür/ kıvrılır.
- Ardından üzerlerine zeytinyağı sürülür. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir.
- Arçelik Ankastre Fırın’da 220 derecede kızarana kadar pişirilir.