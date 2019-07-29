Patlıcan Kebabı | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g kıyma
- 3 adet patlıcan
- 2 adet orta boy soğan (rendelenmiş)
- 1/2 demet maydanoz
- 2 diş sarımsak
- 1 su bardağı bayat ekmek içi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 adet rendelenmiş domates
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 adet yeşil biber
- 1 diş ezilmiş sarımsak
Tarif:
- Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine 500 gram kıymayı, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.
- 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.
- Yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.
- İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.
- Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.
- Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.
- Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 20 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!