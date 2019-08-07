Pastırmalı Patates Tost | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 6-7 dilim pastırma
Tarif:
- Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın.
- Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.
- Arçelik Tost Makinesi’ni iyice ısıtın.
- Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin.
- Ardında pastırmaları da koyun ve tostunuzu katlayın.
- İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
- Afiyet olsun!