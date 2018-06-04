Pastırmalı Kaşarlı Pide | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 su bardağı un
- 1 çorba kaşığı maya
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Yarım su bardağı süt
- 1 su bardağı ılık su
- Tuz
İçi için;
- Pastırma
- Kaşar peyniri
- Tereyağı
Üzeri için;
- 2 yumurta
Yapılışı:
- Maya ılık suda ezilir, 10 dakika bekletilir.
- Elenmiş un Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alınır. Maya eklenir. Üstüne toz şeker, süt ve tuz da ilave edilip yoğurmaya başlanır.
- Yumuşak bir hamur olana kadar azar azar ılık su eklenir.
- Yoğurma işlemi bitince üzeri nemli bezle örtülür. Mayalanmaya bırakılır.
- Eller yağlanır Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparılır.
- Bezeler kayık şeklinde elle şekil verilerek açılır.
- İçlerine kaşar peyniri ve pastırmalar koyulur.
- Hamurların kenarları katlanır.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak pideler dizilir.
- 180 derece önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 20-25 dakika pişirilir.
- Fırından tam çıkarmadan çırpılmış yumurtadan üstlerine sürülür ve 1-2 dakika daha fırında tutulur.