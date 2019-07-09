Parmesanlı Enginar Dolması | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet enginar
- 2 adet limon
- 1 su bardağı su
- 4 adet enginar
- 1 su bardağı rende mozzarella
- 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
- 1 çay bardağı parmesan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta büyük bir tencerede suyu kaynatmaya başlayın.
- O sırada enginarları kesme tahtasına yatırıp yapraklarının bir kısmını kesin, düzeltin.
- Kaynayan suyun içerisine limonları ince ince dilimleyin üzerine enginarları koyun ve tencerenin kapağını kapatın.
- 25 dakika orta ateşte pişirin.
- O sırada dolgusunu yapmak için derin bir kase alın. İçerisine ekmek kırıntıları, mozzarella ve parmesan, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
- Ardından tencereden enginarları çıkartıp fırın tepsisine alın.
- Kaşık yardımıyla yaprakların arasına hazırladığınız dolguyu doldurun.
- Üzerine son kez mozzarella serpip Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 5-10 dakika üzeri kızarana kadar bekletin.
- Afiyet olsun!