Pancarlı Humus | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 2 su bardağı haşlanmış nohut
• 1 adet haşlanmış pancar
• 1 yemek kaşığı tahin
• 4 diş sarımsak
• 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet limonun suyu
• 1,5 çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı kimyon
Yapılışı:
• Arçelik In Love Doğrayıcı içine haşlanmış nohut, haşlanmış pancar, sarımsak, tuz, zeytinyağı kimyon ve tahini ekleyerek çalıştırın.
• Tüm malzemeler iyice karıştığında pancarlı humusu bir servis tabağına alın.
• Üzerine zeytinyağı gezdirin.
• Pancarlı humusu, dereotu ve haşlanmış nohutlarla süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!