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Özgüven patlaması yaşayan kadın | Sarı Mikrofon
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Özgüven patlaması yaşayan kadın | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon fenomenlerine bir yenisini daha ekledi. Özgüven patlaması yaşayan bu kadın şimdiden 2018 fenomenleri arasında!
GÜNCELLENME
28.02.2018 - 10:38
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htvsarimikrofon
sokak röportajı
özgüven patlaması yaşayan kadın
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