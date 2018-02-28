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Özgüven patlaması yaşayan kadın | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon fenomenlerine bir yenisini daha ekledi. Özgüven patlaması yaşayan bu kadın şimdiden 2018 fenomenleri arasında!
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