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Otomobiliyle kiliseye daldı: Şeytandan kaçtım
İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, Şeytandan kaçtım dedi.
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