Oynatma Listesi

Oto sanayide bir heykeltıraş

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaportacı, boyacı ve tamircilerin bulunduğu oto sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın'ın (39) eserleri yoğun ilgi görüyor. Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan ve Haldun Taner tarafından kaleme alınan Keşanlı Ali Destanı'ndaki 'Keşanlı Ali' karakterini de heykele aktaracaklarını söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinin memleketi olan Keşan'a yerleşen ve kiraların uygun olması nedeniyle sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın, park ve bahçeler için heykeller üretiyor. Yalçın, heykel alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bazı atölyelerde modelistlik yaptığını, daha sonra ise kendi atölyesini açtığını belirterek, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süre kendi atölyemi işlettikten sonra eşimin memleketi olan Keşan'a geldim. Şu an Keşan'da heykel ve sanat üretimine devam ediyorum. Şu an için en etkin yol sanayiydi. Hem kiraların yüksek olması hem de malzemeye ulaşımın zor olması nedeniyle sanayiyi tercih ettik. Sanayi gayet iyi. Sanayide şu an baya merak var. En son yurtdışından bir alışveriş merkezinin tematik bir alanı için heykel çalışması yaptık. Heykellere çok büyük ilgi oldu. Görenler malzemesine kadar soruyor. Çünkü bölgede ilk defa böyle bir iş yapılmış. İnsanlarda sanat severlik ve merak var dedi. Atölyede kent mobilyası, heykel, anıt ve saat kulesi gibi eserler yaptıklarını ifade eden Yalçın, Bunlar çizgi film kahramanları ya da tema parkta olabilir. Anıtsal figüratif bir heykelde olabilir. Tamamen her şey bize ait. Buradaki her şeyi biz tasarlıyoruz ve biz yapıyoruz. Fiberglas ve çamurdan üretim yapıyoruz diye konuştu.

DETAYLARI GÖSTER