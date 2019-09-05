Orman Meyveli Turta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Kreması için:
- 2 adet yumurta
- 6 yemek kaşığı şeker
- 2 su bardağı süt
- 4 çorba kaşığı un
- Yarım limon kabuğu rendesi
Hamuru için:
- 7 çorba kaşığı şeker
- 2 adet yumurta
- 120 g oda sıcaklığında tereyağı
- 17 çorba kaşığı un
- Yarım limon kabuğu rendesi
Sosu için:
- 1 çay bardağı böğürtlen
- 1 çay bardağı yaban mersini
- 2 çorba kaşığı şeker
Üstü için:
- 250 g böğürtlen
- 250 g yaban mersini
Tarif:
- Kreması için 2 su bardağı sütü bir tencereye koyup Arçelik Ankastre Ocak’ta altı kısık şekilde ısıtın.
- 2 yumurta, 6 çorba kaşığı şekeri ve yarım limon rendesini bir kasede çatalla karıştırın.
- Sonra unu ilave edin.
- Bu karışımı yavaş yavaş ısınmakta olan sıcak süte ilave edin, iyice karıştırın.
- Süt kaynayıp krema kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Ardından altını kapatıp soğumaya bırakın.
Hamuru için un ve tereyağını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp karıştırın.
- Sonra bir yumurta ve bir yumurta sarısını, 7 kaşık şekeri ilave edip iyice yoğurun.
- Hamuru kapatıp yarım saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
- Turta kalıbını yağlayın.
- Buzdolabında bekleyen hamuru çıkarıp kalıptan biraz daha büyük açın ve kalıba yerleştirin.
- Kalıbın kenarlarındaki fazlalıkları alın.
- 180 derece ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 40-45 dakika pişirin.
- Sosu için 1 çay bardağı böğürtleni Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da geçirip püre haline getirin.
- İçine 2 yemek kaşığı şeker ilave edip karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte 5-6 dakika pişirin.
- Hamur soğuduktan sonra kremayı bir çırpıcıyla karıştırıp azar azar üstüne dökün.
- Ardından hazırladığınız sosun bir kısmını üzerine gezdirin.
- Üstüne de yıkanmış kuru meyveleri sıra sıra dizin.
- Ardından kalan sosu da meyvelerin üzerine gezdirin.
- 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğutup taze taze servis edin.
- Afiyet olsun!