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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orman Meyveli Turta | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Orman Meyveli Turta var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

Kreması için:

  • 2 adet yumurta
  • 6 yemek kaşığı şeker
  • 2 su bardağı süt  
  • 4 çorba kaşığı un
  • Yarım limon kabuğu rendesi

Hamuru için:

  • 7 çorba kaşığı şeker
  • 2 adet yumurta
  • 120 g oda sıcaklığında tereyağı  
  • 17 çorba kaşığı un
  • Yarım limon kabuğu rendesi

Sosu için:

  • 1 çay bardağı böğürtlen
  • 1 çay bardağı yaban mersini
  • 2 çorba kaşığı şeker

Üstü için:

  • 250 g böğürtlen
  • 250 g yaban mersini

Tarif:

 

  1. Kreması için 2 su bardağı sütü bir tencereye koyup Arçelik Ankastre Ocak’ta altı kısık şekilde ısıtın.
  2. 2 yumurta, 6 çorba kaşığı şekeri ve yarım limon rendesini bir kasede çatalla karıştırın.
  3. Sonra unu ilave edin.
  4. Bu karışımı yavaş yavaş ısınmakta olan sıcak süte ilave edin, iyice karıştırın.
  5. Süt kaynayıp krema kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Ardından altını kapatıp soğumaya bırakın.
    Hamuru için un ve tereyağını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp karıştırın.
  6. Sonra bir yumurta ve bir yumurta sarısını, 7 kaşık şekeri ilave edip iyice yoğurun.
  7. Hamuru kapatıp yarım saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
  8. Turta kalıbını yağlayın.
  9. Buzdolabında bekleyen hamuru çıkarıp kalıptan biraz daha büyük açın ve kalıba yerleştirin.
  10. Kalıbın kenarlarındaki fazlalıkları alın.
  11. 180 derece ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 40-45 dakika pişirin.
  12. Sosu için 1 çay bardağı böğürtleni Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da geçirip püre haline getirin.
  13. İçine 2 yemek kaşığı şeker ilave edip karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte 5-6 dakika pişirin.
  14. Hamur soğuduktan sonra kremayı bir çırpıcıyla karıştırıp azar azar üstüne dökün.
  15. Ardından hazırladığınız sosun bir kısmını üzerine gezdirin.
  16. Üstüne de yıkanmış kuru meyveleri sıra sıra dizin.
  17. Ardından kalan sosu da meyvelerin üzerine gezdirin.
  18. 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğutup taze taze servis edin.
  19. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

 

 

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