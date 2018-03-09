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Onur Baştürk’le gece alemi
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Onur Baştürk’le gece alemi
Tuvana Büyükçınar ve İlknur Şeref'in ortak koleksiyonunu sergilediği ve ünlülerin akın ettiği parti nasıldı? İşte La Boom'da düzenlenen partinin “içinden” çok özel görüntüler...
GÜNCELLENME
09.03.2018 - 15:16
Onur baştürk
Onur Baştürk’le gece alemi
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Onur Baştürk’le gece alemi
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