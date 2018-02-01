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Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz ? | Sarı Mikrofon
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Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz ? | Sarı Mikrofon
Bu hafta Sarı Mikrofon "Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz ?" sorusunu sordu. Birbirinizden ilginç cevaplar...
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01.02.2018 - 14:25
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01.02.2018 - 13:31
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Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz ? | Sarı Mikrofon
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