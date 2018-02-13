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Nurgül Yeşilçay'ın şaşırtan botoksu-Cengiz'in Kulisi

Cengiz Semercioğlu, Nurgül Yeşilçay’ın botokslu fotoğrafından sonra neden kadın oyuncuların yüzleriyle fazla oynamamaları gerektiğini açıkladı.
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YAYIN13.02.2018 - 16:14
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