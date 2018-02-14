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Nuray Hafiftaş Türk Halk Müziği'nin Hülya Avşar'ıydı-Cengiz'in Kulisi
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MAGAZİN
Nuray Hafiftaş Türk Halk Müziği'nin Hülya Avşar'ıydı-Cengiz'in Kulisi
Son dönemlerinde inzivaya çekilen ve kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Nuray Hafiftaş 54 yaşında yaşamını yitirdi.
GÜNCELLENME
14.02.2018 - 15:40
YAYIN
14.02.2018 - 15:27
Nuray Hafiftaş
türk halk müziği
htvcengizinkulisi
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