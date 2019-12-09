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Haberler >Video >Teknoloji>Nintendo Switch Lite incelemesi
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TEKNOLOJİ

Nintendo Switch Lite incelemesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı inceledik. Oyun deneyimi bakın nasıl?
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