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Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Seçmeliyiz?

Hemen hemen herkesin kabul edebileceği bir gerçek var, sağlık her şeyden önemlidir. Kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı söz konusu olduğunda, mümkün olan en iyi hizmeti almak isteriz. İşte tam da bu zamanlarda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yardımımıza koşuyor ve SGK’nın geçerli olduğu hastanelerde, en kaliteli sağlık hizmetlerinden fark ödemeden yararlanmamızı sağlıyor. (Sponsorlu içerik)Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinin kapsamını, yatarak tedavi teminatlarını, ayakta tedavi teminatlarını ve bu poliçeyle ilgili birçok konuyu Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcı Saltuk Buğra Sürüel ile konuştuk. Detaylı bilgi almak için videomuzu izleyebilirsiniz…

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