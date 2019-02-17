Metin Kaya kimdir, kaç yaşındaydı?

Metin Kaya, 11 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Metin Kaya baba tarafından aslen Sivas Suşehri, anne tarafından ise aslen Sinop Ayancık‘lıdır. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı ve mandolin çalmayı öğrendi. ‘Günüm Seninle Başlar’ isimli ilk albümünü 1985 yılında yapan Metin Kaya, ardından ‘Barışmaya alıştık’ albümünü çıkardı. ‘Sıktı mı Canını’ isimli albümü ile müzik piyasasında ses getirdi. Kaya'nın; ‘Nerde Trak Orda bırak’, ‘Aklımı Seveyim’, ‘Ayrılacağım’ gibi albümleri taverna müzik dinleyicisinin dikkatini çekti.