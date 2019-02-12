Sağlam beton nasıl olur? Oturduğunuz bina sağlam mı?
Gündemdeki haberler ardından sağlam binanın özellikleri merak konusu oldu. Peki, binalarda kullanılan betonların sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır, nelere dikkat etmek gerekli? ‘Sağlam beton nasıl olur?’ sorusunun yanıtını CNN TÜRK araştırdı.
Bina sakinlerinden herhangi biri, elindeki tapu fotokopisiyle birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili kıldığı bazı müşavir ve yapı denetim firmalarına müracaat ederek ön kayıtlarını yaptırıp işleme başlayabilirler. Müşavir firmalar almış oldukları belgelerle denetim firmalarına talepte bulunur. Talep doğrultusunda gerekli tetkikler yapılır. Bu süreçte öncelikle röntgen çekip numune alınır. Alınan beton örneğine basınç uygulanır. Beton kırıldıktan sonra ortaya çıkan değer betonun kalitesini gösteriyor. Betonun kırılması değil, kırdığı basınç değeri baz alınıyor. Uzmanlar, beton kalitesinin C30’un altında olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
Sağlam binalarda bir diğer önemli faktör ise demir kullanımı. Eski binalarda düz demir kullanılıyordu ancak artır nevürlü demir kullanmak gerekiyor. Tırtıklı olan demir betonu tutuyor. Röntgen çekimiyle binanın içerisindeki demir görülebiliyor.
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