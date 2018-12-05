Gündem 24 Saat - 05.12.2018

ALABORA’YA YAKALAMA KARARI
OYUNCU Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkartıldı.
HEM EMEKLİYE HEM İŞSİZE MÜJDE
Meclis’e gönderilen yasa teklifi ile işsizlik maaşı almak kolaylaşıyor. Yasa çıktıktan sonra 15 bin kişi daha maaş alabilecek. Tasarı ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu düzenlemeden de 150 bine yakın emekli yararlanacak.
FRANSA'DAN BİR GERİ ADIM DAHA
Fransa hükümet sözcüsü Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceğini söyledi.
NATO'DAN FLAŞ RUSYA AÇIKLAMASI
NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanları, "Rusya'yı, yeniden ve ivedilikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) tam ve kanıtlanabilir şekilde uymaya çağırıyoruz. Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedir." açıklaması yaptı.
HALUK LEVENT VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Haluk Levent, işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için bir hayranının evine gitti ve verdiği sözü tuttu. Levent, kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı.