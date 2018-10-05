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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Gündem 24 Saat- 05.10.2018

Gündem 24 Saat- 05.10.2018

Hürriyet Haber
05.10.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

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DOĞU KARADENİZ’DE SEL FELAKETİ 

Doğu Karadeniz’de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon’un Araklı ilçesinde dereler taştı, camii, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize’de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin’de ise iki ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi.

İMAR KANUNU’NDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk olarak 4 yıl önce çıkartılmak istenen “şehirlerde rant vergisi” planını İmar Kanununa ekleyeceği kritik bir maddeyle yenileyerek tekrar gündeme getirdi. Bakanlığın hazırladığı yasa taslağına göre imar planında yapılan değişikliklerde arsada değer artışı olursa farkın tamamı devlete ödenecek.

MERAL AKŞENER’İN EVİNİN ÖNÜNDE GERGİNLİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır” dedi.

SURİYE’DE TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Moskova’nın 17 Eylül’de Rus İl-20 askeri gözlem uçağının düşürülmesine karşılık Suriye’ye S-300 uzun menzilli uçaksavar füze sistemleri sevkiyatını tamamlaması üzerine ABD ve müttefikleri Suriye operasyonlarındda “hayalet” F-22 ile radar körelten F-16CJ uçaklarını kullanmaya hazırlanıyor.

PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK HAMAM BÖCEĞİ UNU

Brezilyalı gıda mühendisleri, küresel nüfus artışı karşısında hayvansal proteinin yetmeyeceği düşüncesiyle Afrika ülkelerini örnek aldı ve Nauphotea Cinerea cinsi hamam böceğinden yapılan bir un türü geliştirdi.

 

Etiketler: son dakika , haberler
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