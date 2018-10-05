Gündem 24 Saat- 05.10.2018

DOĞU KARADENİZ’DE SEL FELAKETİ
Doğu Karadeniz’de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon’un Araklı ilçesinde dereler taştı, camii, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize’de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin’de ise iki ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi.
İMAR KANUNU’NDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk olarak 4 yıl önce çıkartılmak istenen “şehirlerde rant vergisi” planını İmar Kanununa ekleyeceği kritik bir maddeyle yenileyerek tekrar gündeme getirdi. Bakanlığın hazırladığı yasa taslağına göre imar planında yapılan değişikliklerde arsada değer artışı olursa farkın tamamı devlete ödenecek.
MERAL AKŞENER’İN EVİNİN ÖNÜNDE GERGİNLİK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır” dedi.
SURİYE’DE TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ
Moskova’nın 17 Eylül’de Rus İl-20 askeri gözlem uçağının düşürülmesine karşılık Suriye’ye S-300 uzun menzilli uçaksavar füze sistemleri sevkiyatını tamamlaması üzerine ABD ve müttefikleri Suriye operasyonlarındda “hayalet” F-22 ile radar körelten F-16CJ uçaklarını kullanmaya hazırlanıyor.
PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK HAMAM BÖCEĞİ UNU
Brezilyalı gıda mühendisleri, küresel nüfus artışı karşısında hayvansal proteinin yetmeyeceği düşüncesiyle Afrika ülkelerini örnek aldı ve Nauphotea Cinerea cinsi hamam böceğinden yapılan bir un türü geliştirdi.