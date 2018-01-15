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Ne kadar borcunuz var ? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu bölümde sokakta gördüğü insanlara borçlarının olup olmadığını sordu.Bakalım Türk insanı ne kadar borçlu.İzliyoruz..
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YAYIN15.01.2018 - 11:45
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