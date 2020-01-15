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Nazar boncuğunun ödüllü ustası: Mahmut Sür
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nazarköy' de çocukluğundan bu yana camdan nazar boncuğu yapan Mahmut Sür, mesleğe yeni ustalar yetiştirmek için çabalıyor.
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