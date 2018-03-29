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Nasıl bu kadar özgüvenli oldum?
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EĞLENCE
Nasıl bu kadar özgüvenli oldum?
Sosyal medyadan en çok aldığım sorulardan biri nasıl bu kadar özgüvenlisin? Bu videomdan da size nasıl özgüvenli olunur kendimce anlatmaya çalıştım.
GÜNCELLENME
29.03.2018 - 12:26
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Nasıl bu kadar özgüvenli oldum?
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