Narlı Çilekli Tart | Mucize Lezzetler
Hamur için:
- 250 g un
- 125 g pudra şekeri
- 125 g soğuk tuzsuz tereyağı
- 3 adet yumurta sarısı
Dolgu için:
- 1 adet yumurta
- 1 adet yumurta sarısı
- 75 g esmer şeker
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 2 çay kaşığı lime suyu
- 2 çay kaşığı portakal suyu
- 75 g tuzsuz tereyağı, erimiş
- 75 g öğütülmüş badem
- 200 g çilek reçeli
Üzeri için:
- 125 g nar taneleri
- 1 çay bardağı file badem
- Pudra şekeri
Tarif:
- Hamur için; pudra şekeri, tereyağı ve yumurta sarısı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da pürüzsüz hale getirilir.
- Ardından un eklenir ve bir hamur elde edilir.
- Hamuru top hale getirip streç filme sarıp 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
- Arçelik Ankastre Fırın’ı 190 dereceye getirip ısıtın.
- Dinlenen hamuru pişirme kağıdının arasına koyup merdane yardımıyla açın.
- Oluşturduğunuz hamur kalıbınızdan 2-3 cm daha büyük olmalı.
- Açtığınız hamuru kalıbınıza yerleştirin. Kenarlara da dolacak şekilde düzeltin.
- Ardından kalıbı 20 dakika boyunca Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne koyun.
- Dinlenen tartı 20 dakika Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin. (Yağlı kağıt serip üzerine ağırlık olarak bakliyat koyun)
- Dolgusu için, Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin kasesine yumurta ve yumurta sarısı, şeker, vanilya, portakal ve lime suyunu ekleyip çırpın.
- Eritilmiş tereyağı ve file bademleri de ekleyin. Karışımı kenara alın.
- Tart kalıbının tabanına reçeli yayın. Üzerine nar tanelerini serpin.
- Hazırladığınız dolguyu üzerine doldurun.
- Doldurduktan sonra 35-40 dakika kadar kontrollü şekilde Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin. (Pişirirken tartın üzerine pişirme kağıdı koyup pişirebilirsiniz)
- Piştikten sonra tartı soğumaya bırakın.
- Ardından üzerini nar, badem ve pudra şekeriyle süsleyin.
- Afiyet olsun!