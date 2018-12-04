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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUCİZE LEZZETLER

Narlı Çilekli Tart | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Narlı Çilekli Tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Hamur için:

  • 250 g un
  • 125 g pudra şekeri
  • 125 g soğuk tuzsuz tereyağı 
  • 3 adet yumurta sarısı

 

 

Dolgu için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 75 g esmer şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 2 çay kaşığı lime suyu
  • 2 çay kaşığı portakal suyu
  • 75 g tuzsuz tereyağı, erimiş
  • 75 g öğütülmüş badem
  • 200 g çilek reçeli

 

 

Üzeri için:

  • 125 g nar taneleri
  • 1 çay bardağı file badem
  • Pudra şekeri

 

 

Tarif: 

  • Hamur için; pudra şekeri, tereyağı ve yumurta sarısı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da pürüzsüz hale getirilir.
  • Ardından un eklenir ve bir hamur elde edilir.
  • Hamuru top hale getirip streç filme sarıp 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
  • Arçelik Ankastre Fırın’ı 190 dereceye getirip ısıtın.
  • Dinlenen hamuru pişirme kağıdının arasına koyup merdane yardımıyla açın.
  • Oluşturduğunuz hamur kalıbınızdan 2-3 cm daha büyük olmalı.
  • Açtığınız hamuru kalıbınıza yerleştirin. Kenarlara da dolacak şekilde düzeltin.
  • Ardından kalıbı 20 dakika boyunca Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne koyun.
  • Dinlenen tartı 20 dakika Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin. (Yağlı kağıt serip üzerine ağırlık olarak bakliyat koyun)
  • Dolgusu için, Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin kasesine yumurta ve yumurta sarısı, şeker, vanilya, portakal ve lime suyunu ekleyip çırpın.
  • Eritilmiş tereyağı ve file bademleri de ekleyin. Karışımı kenara alın.
  • Tart kalıbının tabanına reçeli yayın. Üzerine nar tanelerini serpin.
  • Hazırladığınız dolguyu üzerine doldurun.
  • Doldurduktan sonra 35-40 dakika kadar kontrollü şekilde Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin. (Pişirirken tartın üzerine pişirme kağıdı koyup pişirebilirsiniz)
  • Piştikten sonra tartı soğumaya bırakın.
  • Ardından üzerini nar, badem ve pudra şekeriyle süsleyin.
  • Afiyet olsun!
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